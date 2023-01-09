ГКНБ КР: Пресечен факт ввоза неучтенного ГСМ на территорию Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат.kg". 07 января 2023 года в селе Кара-Ой Таласского района была задержана автомашина марки «ДАФ» с гос. номером 08 KG 874 AAN...
Управлением ГКНБ Кыргызской Республики по Таласской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка незаконного ввоза ГСМ без уплаты обязательных налоговых отчислений.
В частности, 07 января 2023 года в селе Кара-Ой Таласского района была задержана автомашина марки «ДАФ» с гос. номером 08 KG 874 AAN, под управлением гражданина КР Н.А.А., 1977 г.р.
В ходе досмотра, была обнаружена ГСМ в количестве 36 тонн (на сумму более 3 млн. сомов) без соответствующих документов и без контрольных пломб на крышках цистерны.
В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на изучение всех обстоятельств происхождения ГСМ, а также определения суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых отчислений.
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