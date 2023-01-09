«Фрунзе» стал первым супермаркетом в Кыргызстане с международным сертификатом качества

Компания наладила стабильные поставки голеней, бедер, крылышек, печени, сердец и желудков птицы.

Супермаркет «Фрунзе» стал первой продовольственной розничной компанией КР с сертификатом соответствия международной системы управления качеством ISO. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства США по международному развитию (USAID).

Как отмечается, благодаря проекту USAID по поддержке предпринимательства и бизнес-среды супермаркет «Фрунзе» и птицефабрика «Агро Куш» ввели международные стандарты управления качеством и безопасности пищевых продуктов.

«Агро Куш» смогла улучшить производство за счет внедрения системы планирования ресурсов и получения сертификата системы безопасности пищевых продуктов. Компания наладила стабильные поставки голеней, бедер, крылышек, печени, сердец и желудков птицы.



Экономист