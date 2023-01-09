Митингуют торговцы рынка «Дордой-Дыйкан» — не могут закупить товары без электронной накладной

Предприниматели продовольственного рынка «Дордой-Дыйкан» вышли на митинг.
Об этом пишут СМИ со ссылкой на продавцов рынка.
Отмечается, что причиной недовольства стало требование наличия электронной накладной. Предприниматели не могут купить товары без электронного документа.
По мнению торговцев, им необходимо для каждого склада нанимать бухгалтера и юриста, что увеличит их расходы.
Отметим, что на рынке «Дордой-Дыйкан» ведут деятельность около двух тысяч предпринимателей.
Экономист
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