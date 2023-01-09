Самый заразный штамм COVID кракен может накрыть и Кыргызстан

Теперь европейцам стоит приготовиться, потому что распространяется вирус крайне быстро.

Как уже не раз говорили и врачи Кыргызстана, и их зарубежные коллеги, коронавирус пришел к нам навсегда, и будет напоминать о себе, постоянно мутируя. За три минувших года со дня его появления он появлялся в разном обличье. И вот сейчас он "подарил" человечеству новый штамм под названием кракен. Он появился в США и в начале 2023 года проник в Испанию. Теперь европейцам стоит приготовиться, потому что распространяется вирус крайне быстро.

Новый субвариант омикрон-штамма кракен, выявленный американскими учеными, отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни. Об этом vb.kg рассказал профессор КГМА Рустам Тухватшин, комментируя новость о распространении в мире подварианта омикрон-штамма, который стал наиболее трансмиссивным.

По словам Рустама Тухватшина, насколько известно на сегодня, два абсолютно разных штамма BA.2 омикрон сошлись воедино, в результате чего возник новый подвид. Это означает, что коронавирус сейчас развивается внутри омикрона и не создает новые отдельные варианты вируса. Новые штаммы остаются по своей характеристике близки к омикрону, их отличает лишь контагиозность. То есть каждое последующее ответвление вируса становится более заразным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также считает кракен самым заразным вариантом коронавируса. В США этот штамм распространялся очень агрессивно: случаи заболевания удваиваются каждые девять дней. В Европе заражения кракеном зафиксировали уже в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и других странах. Пока что случаи единичные, но вирус, как утверждают исследователи, заразнее омикрона, который до этого момента считался рекордсменом по скорости распространения. Поэтому приготовиться надо не только европейцам, но и кыргызстанцам. Для вирусов, как известно, не существует границ.

"Учитывая высокую трансмиссивность и то обстоятельство, что подвариант омикрон-штамма кракен уже обнаружен в ряде стран Европы, можно сказать, что он может появиться и у нас, считает профессор.

Главная опасность нового подвида коронавируса заключает в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Кроме того, он устойчив к защите, которую обеспечивает вакцина.

Способен заразить повторно тех, кто относительно недавно болел предыдущими формами COVID-19. Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от кракена станет больше. Это и обострение хронических недугов, и возникновение проблем с дыхательной системой. Но пока нет никаких доказательств того, что новый штамм более смертоносный, чем предыдущие. Поэтому есть надежда, что не так страшен кракен, как его малюют.



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