Министр энергетики сделал заявление из-за приближения аномальных холодов

Министр энергетики Таалайбек Ибраев поручил бесперебойно подавать электричество в аномальные холода.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
На совещании 7 января министр призвал энергетиков принимать меры для предотвращения аварийных отключений во время аномальных холодов, прогнозируемых с 11 января.
"Как вы знаете, в горной местности будет особенно холодно. Прогнозируют аномальные холода, к которым энергетики должны быть готовы. Они должны работать в усиленном режиме. Основная задача энергетиков в эти дни - бесперебойно обеспечивать населения электричеством", - отметил Ибраев.
В тот же день он посетил угольную базу ГП "Кыргызкомур" в Балыкчы и поручил бесперебойно поставлять уголь как населению, так и на ТЭЦ Бишкека.
Напомним, по данным гидрометеорологической службы МЧС, на текущей неделе по Кыргызстану ожидаются сильные холода. В отдаленных районах страны температура воздуха опустится до -38 °C. В Бишкеке в эти дни ночью ожидается до -20 °C.
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