Чемпионат мира по хоккею 2027 года может пройти в Казахстане

Норвегия официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года.
Об этом сообщается на сайте Международной федерации данного вида спорта.
Решение принято из‑за отсутствия финансирования со стороны правительства. Глава норвежской федерации Таге Петтерсен заявил, что разочарован таким решением.
За право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года продолжают борьбу Германия и Казахстан. Выберут страну-хозяйку в мае 2023-го.
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