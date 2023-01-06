В Бишкеке скоро похолодает. Замглавы кабмина проверил работу столичной ТЭЦ

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев ознакомился с работой бишкекской ТЭЦ.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что генеральный директор открытого акционерного общества «Электрические станции» Осмон Качкынбаев заявил: все оборудование Бишкекского городского теплоэнергетического узла находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме.
«В настоящее время на столичной ТЭЦ запасы угля составляют 100 тысяч 444 тонны, а ее ежедневное потребление достигает 6,5 тысячи тонн. Ежедневно завозится порядка 7 тысяч тонн местного и импортного угля.
Бакыт Торобаев поручил Министерству энергетики взять под особый контроль вопросы своевременного завоза угля на топливные базы в регионах страны и его отпускной цены для потребителя», — говорится в сообщении.
Отметим, по данным Гидрометеорологической службы, в ближайшие дни ожидается похолодание. С 11 января ночью ожидаются заморозки, температура воздуха опустится до −20 градусов.
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