Похищение 19-летней в Джумгале. Комментарий милиции

Дело о похищенной 19-летней девушке в селе Кызарт передано в ОВД Джумгальского района Нарынской области.

Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 2 января в ОВД Кеминского района с заявлением обратилась 21-летняя местная жительница. Она попросила принять меры в отношении неизвестных мужчин, которые в селе Кызарт Джумгальского района похитили ее 19-летнюю сестру.

По словам заявительницы, ее сестра поехала в это село встречать Новый год у родственников.

Заявление гражданки Э.Э. зарегистрировано в ЕРП ОВД Кеминского района и в тот же день по территориальности передано ОВД Джумгальского района для рассмотрения по месту совершения преступления.



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