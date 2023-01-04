Музей Востока в Москве предлагает лекцию о сказках Средней Азии

На этой неделе Музей Востока в Москве предлагает дистанционные лекции об основателе Великих Моголов и сказках Средней Азии.
7 января - "Бабур: воин, поэт, падишах"". Про завоевателя, основателя династии Великих Моголов... поэта и автора автобиограифческих записок. Лектор - Никита Музыка. Детский лекторий, цикл "Полководцы Востока, изменившие мир".
8 января - Лекция "Когда едешь на ослике задом наперед". Тема - сказки Средней Азии. Жгучие пески пустыни, красавица Малика, бесстрашный джигит и ученый визирь.. Лектор - Екатерина Давосыр.
Прослушать лекцию удаленно можно и в онлайн-режиме. Подробности здесь.
URL: https://www.vb.kg/425930
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