Охрана ведется в усиленном режиме. Погранслужба о ситуации на границе

В социальных сетях распространяют информацию о том, что таджикские военнослужащие роют окопы вблизи границы с Кыргызстаном.
В Погранслужбе ГКНБ 24.kg сообщили, что по состоянию на 2 января 16.30 обстановка по всему периметру государственной границы КР характеризуется как стабильная.
«Пограничные подразделения выполняют задачи по охране госграницы в усиленном режиме. Пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Скоплений лиц и транспортных средств не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254930/
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