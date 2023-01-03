Охрана ведется в усиленном режиме. Погранслужба о ситуации на границе

В социальных сетях распространяют информацию о том, что таджикские военнослужащие роют окопы вблизи границы с Кыргызстаном.

В Погранслужбе ГКНБ 24.kg сообщили, что по состоянию на 2 января 16.30 обстановка по всему периметру государственной границы КР характеризуется как стабильная.

«Пограничные подразделения выполняют задачи по охране госграницы в усиленном режиме. Пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Скоплений лиц и транспортных средств не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254930/