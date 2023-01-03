Декларации-2021. В базе данных нет отчетов некоторых депутатов

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2021-го.
Представлены и данные о доходах и имуществе и народных избранников.
Однако в базе ГНС отсутствуют финансовые отчеты некоторых парламентариев — бывшего спикера Таланта Мамытова, лидеров фракций «Ишеним» и «Ынтымак» Улугбека Ормонова и Марлена Маматалиева.
А декларация главы «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова — пустая. В ней не отражены данные.
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