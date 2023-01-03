Декларации-2021. В базе данных нет отчетов некоторых депутатов

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2021-го.

Представлены и данные о доходах и имуществе и народных избранников.

Однако в базе ГНС отсутствуют финансовые отчеты некоторых парламентариев — бывшего спикера Таланта Мамытова, лидеров фракций «Ишеним» и «Ынтымак» Улугбека Ормонова и Марлена Маматалиева.

А декларация главы «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова — пустая. В ней не отражены данные.

Ссылка: https://24.kg/vlast/254909