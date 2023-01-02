 ГКНБ КР: Установлен и привлечён к ответственности лжесотрудник ГКНБ

Бишкек, "Саясат.kg". В этой связи, гражданину «О.С.» выдвинуты обвинения в качестве подозреваемого.
ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области в ходе ОРМ по выявлению коррупционных проявлений был установлен и привлечён к ответственности житель Кара-Сууского района «О.А.», который представляясь сотрудником спецслужб и наличием покровительства со стороны руководства страны, занимался противозаконными действиями.
Так, в результате оказанного психологического воздействия работник ГУ «Кадастр» «Б.Э.», незаконно зарегистрировал госакт на землю в 0,65 га и в ходе оперативно-следственных действий водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
В этой связи, гражданину «О.С.» выдвинуты обвинения в качестве подозреваемого. В результате обыска по месту жительства «О.С.» обнаружены материалы, которые свидетельствуют о его причастности к аналогичным преступлениям в сфере землепользования.
В настоящее время ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности других членов преступной группы.
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