МВД: Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных происшествий

Новогодняя ночь в стране прошла спокойно.
Сотрудниками органов внутренних дел и подразделений внутренних войск МВД КР общественный порядок обеспечен в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Новогодняя ночь в стране прошла спокойно. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной. В настоящий момент обстановка в стране стабильная, сотрудники милиции продолжают нести усиленную службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений.
МВД призывает граждан к бдительности и повышенной ответственности, соблюдать законность.
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