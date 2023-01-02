Редакция Кактус медиа вводит общественность в заблуждение.
Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.
"Уважаемая редакция Кактус медиа!
Не уточнив информацию, утвердительно вводите общественность в заблуждение. Вашей ложной информации возможно поверит определенная часть граждан.
"Кактус Медиа" попалась на очередной лжи
Это безответственное отношение с вашей стороны к общественности и вашим читателям.
Кыргызстан - страна со свободой слова, к сожалению некоторые злоупотребляют этим, забывая об ответственности.
В случае привлечения к ответственности за распространение ложной информации, сразу начинаются возгласы о давлении на свободу слова.
Или свобода слова позволяет распространять откровенную неправду?
У всех СМИ есть возможность уточнить ту или иную информацию. Указанная редакция пренебрегла этим.
Всегда говорю, что свобода слова это не вседозволенность и возможность распространения ложной информации, а прежде всего ответственность перед общественностью", - написал он.
Напомним, ранее издание Кактус медиа выпустило новость о том, что газета "Вечерний Бишкек" с 1 января закрывается и все сотрудники уволены. Позже ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" опроверг эту информацию, заявив, что "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" будет работать в полном объеме.
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