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Общество
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"Кактус Медиа" попалась на очередной лжи

Редакция Кактус медиа вводит общественность в заблуждение.

Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

"Уважаемая редакция Кактус медиа!

Не уточнив информацию, утвердительно вводите общественность в заблуждение. Вашей ложной информации возможно поверит определенная часть граждан.

"Кактус Медиа" попалась на очередной лжи

Это безответственное отношение с вашей стороны к общественности и вашим читателям.

Кыргызстан - страна со свободой слова, к сожалению некоторые злоупотребляют этим, забывая об ответственности.

В случае привлечения к ответственности за распространение ложной информации, сразу начинаются возгласы о давлении на свободу слова.

Или свобода слова позволяет распространять откровенную неправду?

У всех СМИ есть возможность уточнить ту или иную информацию. Указанная редакция пренебрегла этим.

Всегда говорю, что свобода слова это не вседозволенность и возможность распространения ложной информации, а прежде всего ответственность перед общественностью", - написал он.

Напомним, ранее издание Кактус медиа выпустило новость о том, что газета "Вечерний Бишкек" с 1 января закрывается и все сотрудники уволены. Позже ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" опроверг эту информацию, заявив, что "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" будет работать в полном объеме.

 

URL: https://www.vb.kg/425918

           

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