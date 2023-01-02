Энергетики поздравляют кыргызстанцев с Новым годом

Самое главное пожелание — благополучие.
ОАО «Электрические станции» поздравляет читателей 24.kg и всех кыргызстанцев с Новым годом.
Самое главное пожелание — благополучие. Кроме того, энергетики традиционно желают света и тепла в каждом доме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254884/
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