Кабмин вводит повторный запрет на вывоз макулатуры из Кыргызстана

Министерство экономики и коммерции предлагает ввести временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатуры и отходов. — Прим. 24.kg) из страны.

В ведомстве пояснили, что мораторий уже вводился в 2021 году. Причина в том, что отечественным компаниям не хватает сырья для производства и переработки. Это может привести к их закрытию. Поскольку дефицит сохраняется, бизнесмены в своих обращениях просят пролонгировать мораторий на экспорт макулатуры.

Напомним, в Кыргызстане функционирует ряд крупных предприятий по производству бумажной продукции, таких как ОсОО «Бишкек Картон», ОсОО «Алихан Компани», ОсОО «Алтын-Ажыдаар», ОсОО Paper Company, ОсОО «Эфес ЛТД», ОсОО «ИФА» и ОсОО «Кош Тамчы».

По информации ОсОО «Алтын-Ажыдаар» и «Кош Тамчы», производственные предприятия Кыргызской Республики испытывают недостаток регенерируемого сырья, производственные мощности задействованы на 30-40 процентов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254797/