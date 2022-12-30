За нарушения миграционного законодательства взыскано более 41 млн. сомов

За нарушения миграционного законодательства взыскано более 41 млн. сомов

Сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики за 11 месяцев выявлено 7962 правонарушения в сфере миграционного законодательства, из них 7171 правонарушение совершены иностранными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По результатам рассмотрения дел о выявленных правонарушениях составлено:

1096 протоколов за нарушение лицами, пригласившими в Кыргызскую Республику или принимающими иностранных граждан и лиц без гражданства, установленного порядка их пребывания;

6654 протокола за нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике или транзитного проезда;

32 протокола за нарушение правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы;

154 протокола за нарушение приграничным трудящимся - мигрантом правил осуществления трудовой деятельности в КР;

10 протоколов за осуществление деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за границей без разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением;

По данным СПЭНМ МВД в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях наложены штрафы, в государственный бюджет взыскан 41 миллион 162 тысячи сомов.

Выдворены за пределы страны 17 иностранных граждан.





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