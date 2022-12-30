Афиша: Куда сходить и что посмотреть в Бишкеке в праздничные дни

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на новогоднюю елку.
31 декабря, 2,4,5,6,7 и 8 января в 11 часов мальчишек и девчонок ждут представления на русском языке. В программу входит представление "Восточная сказка под Новый год", которое пройдет в фойе театра, а также спектакль "Приключения Актана и Акылай под новый год" на сцене. Герои мультфильма "Аладдин" Жасмин и Джин приходят на новогодний праздник. Они веселятся, но появляется Джафар и хочет испортить вечеринку. Он заколдует Снегурочку. Но Жасмин и Джин спасут ее вместе с Дедом Морозом и самими ребятами.
Также 31 декабря, 2,4,5,6,7 и 8 января в 13 часов малышей приглашают на представления на кыргызском языке. В программе – представление "Новый год с троллями" в фойе театра, а также "Новогодние приключения Актана и Акылай" на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 4 и 6 января приглашает на Большой сцене посмотреть пластико-драматическую фантазию "Сказка о царе Салтане", созданную по знаменитому произведению Александра Сергеевича Пушкина.
Начало в 11 часов.
7 января утром актеры театра на Большой сцене сыграют для детей сказку "Белоснежка и семь гномов". Спектакль поставлен по пьесе Льва Устинова и Олега Табакова. А вечером на этой сцене комедия "Женитьба Бальзаминова". Представление создано по трилогии Александра Островского.
Начало спектаклей в 11 и 18 часов.
8 января утром на Большой сцене театра сказка "Красавица и Чудовище". Представление создано по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". А вечером на этой сцене "Ревизор", созданный по мотивам сочинения Николая Гоголя.
Начало спектаклей в 11 и 18 часов.
Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 5, 6, 7 и 8 января приглашает на детский музыкальный спектакль "Айболит и Бармалей" по произведению Корнея Ивановича Чуковского.
Начало спектакля в 11 и 14 часов.
Театр "ШКИД" 7 января на музыкальной площадке ART EVENT представит вниманию публики спектакль "Новогодние приключения Незнайки".
Начало в 14 часов.
Вас ждут по адресу: улица Киевская 96А (пересекает Раззакова), левое крыло Агропрома, цокольный этаж.
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