В Кыргызстане стартовал прием заявок на бюджетное обучение в вузах России

Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан на обучение в российских вузах.
Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.
Такое обучение, как отмечается, предусмотрено в рамках квоты правительства РФ и финансируется из средств федерального бюджета.
"Открыт прием заявок для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, для участия в отборе на обучение в российских образовательных организациях в 2023/2024 учебном году. Окончание срока подачи документов – 20 февраля 2023 года", - проинформировали в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане.
Где проводится прием
Прием документов осуществляется только на официальном сайте. Там же представлена информация о вузах, образовательных программах, городах, в которых находятся вузы, процессе отбора студентов.
Жители Кыргызстана могут также ознакомиться с информацией о поступлении в социальных сетях представительства Россотрудничества ("Русский дом в Бишкеке").
Отбор иностранных граждан предусматривает два этапа. В Кыргызстане первый осуществляется представительством Россотрудничества, второй – российскими образовательными организациями.
Уровни
Речь идет не только о поступлении на программы бакалавриата и специалитета после школы, но и на все другие уровни образования, включая среднее профессиональное образование, магистратуру, аспирантуру, адъюнктуру, ординатуру, дополнительное профессиональное и второе высшее образование.
Как подавать заявку
"Иностранному гражданину при заполнении заявки необходимо указать ту страну, гражданином которой он является, вне зависимости от его местоположения. Лица без гражданства и соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, указывают страну постоянного местопребывания", - пояснили в представительстве.
Квоты для Кыргызстана
На 2023/2024 учебный год для Кыргызской Республики выделено 700 квот. Для сравнения, в минувшем учебном году было 500 квотных мест.
"Россия и Кыргызстан – члены Евразийского экономического союза, а это значит, что после окончания обучения каждый может работать там, где он захочет – как в России, так и в Кыргызстане. Высокое качество образования, добротные общежития, спортивные и культурные центры, бизнес-инкубаторы – сегодня в российских университетах есть новые возможности для полноценной учебы, самореализации и начала карьеры или своего бизнеса", – отметили в Россотрудничестве.
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