Садыр Жапаров высказался о русском и кыргызском языках

Президент Садыр Жапаров заявил, что в отношении государственных служащих будут усилены требования к знанию кыргызского языка, пишет "Кабар".

Агентство взяло интервью у главы государства, чтобы уточнить его позицию по отношению к русскому и кыргызскому языкам.

"На итоговом заседании кабинета министров вы подвергли критике некоторые государственные органы, где документация не ведется на кыргызском языке. Некоторые расценили это так, будто впредь на государственной службе документация не будет вестись на русском языке. Вы можете прояснить этот вопрос?" - поинтересовались журналисты "Кабара".

"Те, кто так расценил мои слова, неправильно меня поняли. Мы, наоборот, предприняли огромные шаги для того, чтобы русский язык развивался по всей стране. В будущем году в стране будет построено девять русскоязычных школ за счет Российской Федерации", - ответил Жапаров.

"Почему я на заседании кабинета министров сказал, чтобы документация велась на кыргызском языке? Как известно, у нас после развала Советского Союза значительно сократилось количество квалифицированных учителей русского языка, особенно в регионах. По этой причине стало заметно, что при ведении документации на русском языке кадры допускают ошибки. Элементарно на одном листе документа выходит очень много ошибок. Поэтому я предложил писать на кыргызском языке, чтобы было грамотнее, а русский вариант прикреплять на обратной стороне. Я лишь это имел в виду. В некоторых случаях основной документ приходит на кыргызском языке, а приложение – на русском. Чтобы не было беспорядка, необходимо, чтобы основной документ был на кыргызском языке и к нему прилагался русский вариант. У нас все равно документы с кыргызского переводят на русский. Всем известно, что русский язык у нас закреплен в Конституции как официальный", - пояснил президент.

Также хочу подчеркнуть еще один момент. В данное время мы прилагаем соответствующие усилия для того, чтобы обеспечить наших мигрантов работой на Родине. Но реальность сегодняшнего дня такова, что большинство наших мигрантов находятся в Российской Федерации. Поэтому наши граждане, работающие в России, должны свободно владеть русским языком. Знание языка на высоком уровне очень пригодится в работе.

"Поэтому в прошлом году во время моего первого рабочего визита в Российскую Федерацию я попросил Владимира Владимировича (Путина) о том, чтобы он помог со строительством девяти русскоязычных школ у нас. Даст Бог, в наступающем году во всех регионах страны школы начнут строить. Если у нас будут хорошие русскоязычные школы, будет хорошее качество образования на русском языке, то, глядишь, лет через 5-10 у нас с новыми силами будет развиваться русский язык. В принципе, нельзя вести дела в странах СНГ, внутри ЕАЭС, не владея русским языком. Кроме того, русский язык широко используется в рамках ООН", - далее отметил президент Кыргызстана.

"Также мы стараемся, чтобы в школах хорошо обучали и английскому языку. Но пока есть вопросы в части финансирования, поскольку в более чем 3 тыс. школ нам необходимо набрать квалифицированных учителей английского языка. Надо им платить соответствующую заработную плату. Сейчас мы этот вопрос изучаем всесторонне. Если говорить в целом, то не нужно искать в моих словах политику. Наоборот, было бы здорово, если бы наши дети обучались не только русскому, но и другим языкам. Чем больше языков они будут знать, тем свободнее смогут путешествовать и учиться. Увеличится кругозор у молодежи", - заключил Жапаров.



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