Электрики НЭСК переходят на усиленный режим работы. И напоминают, куда звонить

В новогодние праздники ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" перейдет на усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В эти дни, как сообщается, будет организовано дежурство руководства компании, центрального аппарата, руководителей всех филиалов, а также ответственных специалистов НЭСК.

"На случай внештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения, - говорится в сообщении. - Все ремонтные бригады обеспечены необходимыми запасными частями. Усилены меры по охране энергообъектов".

Круглосуточный колл-центр ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - 1209.



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