Экс-прокурора обвинили в продаже чужого авто стоимостью $43 тыс. Дело тормозят

ГКНБ выпустил предупреждение сотрудникам милиции и прокуратуры, напомнив об ответственности за халатное отношение к своим должностным обязанностям.

Юрист Индира Саутова рассказала редакции Kaktus.media о кейсе в ее практике, где фигурируют сотрудники прокуратуры, а само дело не сдвигается с мертвой точки.

"У нас есть дело по факту мошенничества, интересное тем, что в нем фигурируют действующий и бывший прокуроры, которое дает возможность предположить, что сотрудники прокуратуры не живут только на свою заработную плату. Бывший прокурор балыкчинской прокуратуры совершил гражданско-правовую сделку: решил купить автомобиль. Он и ранее занимался продажей автомобилей: брал их под реализацию, добавлял сумму за услугу и продавал. У моего подзащитного он попросил автомобиль стоимостью $43 тыс. 2019 года выпуска. Так как ранее сделки по реализации машин у них были, к тому же это был на тот момент действующий прокурор, мой подзащитный ему поверил и передал автомобиль. Единственное, дал только техпаспорт, а больше никаких правоустанавливающих документов не дал, сказав, что, когда прокурор найдет клиента для перепродажи, тогда выпишет доверенность", - рассказала Саутова.



Затем, по ее словам, мужчины договорились, что через 2,5 месяца прокурор вернет владельцу машины $43 тыс.

"Проходит два месяца, телефон у прокурора выключен. Мой клиент начинает его искать, но не находит и обращается в правоохранительные органы. Позже выясняет, что его автомобиль продан и в течение пяти дней прошел пять сделок. Но эта информация уже стала известна в ходе уголовного дела. Как и то, что обманули таким образом не только моего подзащитного. Сейчас у этой машины пятый или шестой пользователь, именующий себя добросовестным покупателем. Продал машину прокурорский работник, подделав доверенность. Он позвал своего друга и сказал, что ему нужна копия его паспорта якобы для покупки авто. Тот, согласно его показаниям, без задних мыслей дал свой паспорт. А прокурор на этот документ выписывает поддельную доверенность, которую якобы дал мой подзащитный", - далее рассказала Саутова.

Юрист отметила, что отдельно выделено уголовное дело в отношении нотариуса, принимавшего участие в сделке.

"Подтверждено следствием, почерковедческой экспертизой, что мой подзащитный - потерпевший не давал никакой доверенности, у него не было воли на отчуждение этого имущества. Прокурор, получается, переоформил машину на себя и перепродал. В рамках уголовного дела выясняется важное обстоятельство о том, что, будучи работником прокуратуры, подозреваемый, проворачивая это дело, действовал не один. Свидетельница дала показания, что когда машину реализовывали через ломбард, ей звонил прокурор Токтогульского района, которого она знала, и сказал женщине, что к ней приедет их машина и нужно ее взять в ломбард, отдав деньги", - пояснила Саутова.



По словам юриста, свидетельница утверждает, что согласилась на сделку только из-за этой просьбы знакомого прокурора.

"Мы предполагаем, что если такая схема отрабатывалась несколько раз, то, скорее всего, она была устойчивой. Сейчас бывший прокурор Балыкчинского района в международном розыске. По версии следствия, переоформив авто. он через Россию вылетел в неизвестном направлении. Пока еще не установлено, но со слов, он находится в Америке. Следствие по делу сильно тормозится. Мы подозреваем заинтересованность прокуратуры. Нотариусу объявление до сих пор не предъявлено, хотя его вина доказана. Осталось только провести очную ставку между нотариусом и потерпевшим. В отношении сбежавшего прокурора следствие приостановлено, потому что якобы его не могут найти. В суд поступило дело лишь в отношении подельника. Оно рассматривается", - указала Индира Саутова.

Интересным фактом, по ее данным, является то, что нотариус уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности, причем даже по статье об организации преступной группировки, однако из материалов дела видно, что по данным делам решений судов нет.

"Значит, это было примирение сторон, что не является реабилитирующим основанием. По этому поводу я обратилась в Министерство юстиции, чтобы приостановить действие лицензии нотариуса, который по нашему кейсу уже в пятый раз привлекается к уголовной ответственности. Но там сказали, что не могут этого сделать без решения суда", - отметила юрист.

"Дело сейчас расследуется в ГСУ МВД. Под всевозможными предлогами следователь отказывается предъявлять обвинение. Мы полагаем, что у него есть в этом прямая заинтересованность. Есть экспертиза, что подпись поддельная, сам потерпевший не приходил к нотариусу, все следственные мероприятия окончены, все допрошены. Осталась только очная ставка. Но следователь четвертый месяц не предъявляет обвинение. Мы писали жалобу в Генеральную прокуратуру, которой только и подведомственно ГСУ МВД. Там первый раз ответили, что следствие приостановлено, потому что они не могут найти нотариуса, а второй раз, потому что якобы предстоит много следственных действий. А какие еще следственные действия предстоят? Конечно, это и бюрократия, и заинтересованность работников прокуратуры", - добавила Саутова.

"Мы столкнулись с тем, что рука руку моет. Или дело намеренно затягивают, потому что через 6 лет пройдет давность совершения преступления", - возмутилась юрист, отметив, что такие дела подрывают доверие ко всему институту прокуратуры.

"Важно отметить, что следствие игнорирует те показания, которые дает потерпевший, что забирать машину, помимо прокурора и его подельника, приезжали несколько людей. Среди них был парень, состоящий на учете как член ОПГ. На тот момент он уже привлекался к уголовной ответственности по другому делу. Его фотографию публиковали СМИ, и потерпевший узнал парня. Мы эти данные передали следователю. но тот сказал, что якобы не может установить его фактические данные. Поручения разыскать его он не дает. Сам факт, что в деле замешан криминал, тоже дает основания предполагать заинтересованность определенных лиц в том, чтобы тормозить дело", - заключила Саутова.



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