Мука и льготы будут. С Ассоциацией мукомолов подписано соглашение

Министерства экономики, сельского хозяйства, Служба антимонопольного регулирования заключили соглашение с Ассоциацией мукомолов страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Уточняется, что договор подписан в целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстана и бесперебойного обеспечения населения страны качественной пшеничной мукой и кормами для животноводства по доступным ценам в рамках постановления кабмина о предоставлении временной льготы для мукомольных предприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года мука и корма подорожают на 15 процентов. Такой прогноз давала Ассоциация мукомолов страны.

Отмечалось что отечественным мукомолам придется повысить стоимость своей продукции. Это связано с тем, что 31 декабря 2022-го заканчивается срок предоставленных льгот при импорте и переработке зерна для мукомольных предприятий.



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