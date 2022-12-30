В Бишкеке девочка забралась на смотровую площадку и пыталась совершить суицид

В Бишкеке 15-летняя девочка забралась на смотровую площадку и пыталась покончить с собой.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В дежурную часть поступила информация о том, что на смотровую башню железной дороги на пересечении улиц Алыкулова и Толстого взобрался подросток и пытается совершить суицид.
На спасение девочки были привлечены пять спасателей. Они спустили ее и оказали медицинскую помощь. Девочка находится под наблюдением медиков.
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