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В Бишкеке девочка забралась на смотровую площадку и пыталась совершить суицид

В Бишкеке 15-летняя девочка забралась на смотровую площадку и пыталась покончить с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В дежурную часть поступила информация о том, что на смотровую башню железной дороги на пересечении улиц Алыкулова и Толстого взобрался подросток и пытается совершить суицид.

На спасение девочки были привлечены пять спасателей. Они спустили ее и оказали медицинскую помощь. Девочка находится под наблюдением медиков.
     

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/254767/ 

           

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