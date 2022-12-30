Капитал «Госипотечной компании» превысил 10 миллиардов сомов

ОАО «Госипотечная компания» (ГИК) разместила 15-й выпуск своих акций.
Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа (КФБ).
Дополнительно выпущено 10 тысяч акций номинальной стоимостью 100 тысяч сомов каждая. Таким образом, компания докапитализирована еще на 1 миллиард сомов.
После размещения акций общая капитализация «Госипотечной компании» составила 10 миллиардов 739,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/254761/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!