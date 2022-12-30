Капитал «Госипотечной компании» превысил 10 миллиардов сомов

ОАО «Госипотечная компания» (ГИК) разместила 15-й выпуск своих акций.

Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа (КФБ).

Дополнительно выпущено 10 тысяч акций номинальной стоимостью 100 тысяч сомов каждая. Таким образом, компания докапитализирована еще на 1 миллиард сомов.

После размещения акций общая капитализация «Госипотечной компании» составила 10 миллиардов 739,5 миллиона сомов.



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