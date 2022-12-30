ОАО «Международный аэропорт «Манас» обслужило 5-миллионного пассажира

Бишкек, "Саясат.kg". Юбилейным стал пассажир, зафиксированный в информационной базе ОАО «МАМ» и прибывший из Иркутска рейсом авиакомпании «Авиа Траффик».

В канун Нового года, 29 декабря 2022 года, ОАО «Международный аэропорт «Манас» впервые за 21-летнюю историю предприятия обслужило своего 5-ти миллионного пассажира.

Юбилейным стал пассажир, зафиксированный в информационной базе ОАО «МАМ» и прибывший из Иркутска рейсом авиакомпании «Авиа Траффик».

В честь важного для всей системы гражданской авиации Кыргызстана события, в аэровокзальном комплексе «Манас 2» прошла торжественная церемония награждения «юбиляра».

Пятимиллионного пассажира встретили председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров, Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «МАМ» Манасбек Самидинов, а также представители государственного предприятия «Кыргызаэронавигация» и авиакомпании «Авиа Траффик Компани».

Мероприятие оказалось полной неожиданностью для авиапутешественников. А юбилейным 5-миллионным пассажиром стала молодая мама Абай кызы Наркиза.

«Встреча 5-миллионного пассажира – значимое для всех нас событие. ОАО «МАМ» впервые за 20-летнюю историю преодолело новый рубеж пассажиропотока. Важно отметить, что все достижения, которые предприятие достигло в этом году, стали реальны благодаря поручениям президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Поздравляю всех вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Желаю вам все благ и чистого неба», - подчеркнул в своей речи глава ФУГИ Мирлан Бакиров.

Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «МАМ» Манасбек Самидинов отметил, что встреча 5-миллионного пассажира является большим шагом к новым достижениям предприятия.

«Символично, что важное для всей системы гражданской авиации Кыргызстана событие произошло в преддверии Нового года – самого светлого и душевного праздника! Уверен, что это не просто совпадение, и все наши начинания в 2023 году будут иметь положительный результат», - резюмировал глава ОАО «МАМ».

Манасбек Самидинов вручил 5-миллионной пассажирке корпоративные подарки ОАО «МАМ», а также сертификат на 100 тысяч сомов.

Отметим, что ценные подарки Абай кызы Наркизе вручили также представители авиакомпаний и дочерних компаний ОАО «МАМ». Коммерческий директор авиакомпании «Авиа Траффик Компани» Мээрим Садыкова подарила 5-миллионной пассажирке 2 бесплатных билета (направление на выбор). Сотрудники ЗАО «Компания Манас Менеджмент» вручили сертификаты на бесплатное обслуживание в VIP-зале главной воздушной гавани Кыргызстана.

Не остались без внимания и маленькие пассажиры, прилетевшие в Бишкек из Иркутска. Всем детям подарили сладкие новогодние подарки.