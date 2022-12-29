В новогодние каникулы специалисты производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" будут работать круглосуточно.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
На период новогодних праздников для удобства горожан утвержден график работы аварийных бригад и спецтехники ведомства.
При авариях в любое время суток можно позвонить по телефонам: 56-03-20 или 1533.
Диспетчеры работают круглосуточно без выходных и перерывов.
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