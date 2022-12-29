В праздники аварийщики "Бишкекводоканала" будут работать круглосуточно

В новогодние каникулы специалисты производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" будут работать круглосуточно.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На период новогодних праздников для удобства горожан утвержден график работы аварийных бригад и спецтехники ведомства.

При авариях в любое время суток можно позвонить по телефонам: 56-03-20 или 1533.

Диспетчеры работают круглосуточно без выходных и перерывов.





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