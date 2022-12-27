В Кыргызстане достаточно запасов продуктов первой необходимости

В Кыргызстане запасы продовольственных товаров первой необходимости имеются в достаточном количестве.

Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, на складах Государственного фонда материальных резервов есть запасы продовольственной пшеницы, муки, растительного масла и сахара.

«В основу государственной безопасности включена и безопасность пищевых продуктов. Учитывая это, рассматривается вопрос освобождения продуктов питания от уплаты налога на добавленную стоимость», — сказал чиновник.

Он добавил, что если запасы продовольственной пшеницы на мукомольных предприятиях будут исчерпаны, то сырья на складах Государственного фонда материальных резервов достаточно. Нет проблем с растительным маслом. Ведутся переговоры с маслозаводами по дальнейшей переработке подсолнечника. Нет проблем и с сахаром. За этот год заводами «Кошой» и «Каинды Кант» произведено 62 тысячи тонн сахара.



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