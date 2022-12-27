ГКНБ КР напоминает руководителям органов исполнительной власти, правоохранительных и надзорных органов на местах об ответственности за халатное отношение к своим должностным обязанностям

Бишкек, "Саясат.kg". Указанные обстоятельства негативно отражаются на имидже государственной власти...
Проведенные органами ГКНБ Кыргызской Республики задержания лиц причастных к организованным преступным группировкам, а также связанных с ними сотрудников органов внутренних дел, свидетельствуют о фактах злоупотребления должностным положением, бездействия и сокрытие преступлений со стороны отдельных должностных лиц региональных подразделений внутренних дел и надзорных органов. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, согласно возложенных задач, являются органами призванным обеспечивать верховенства закона и единства и укрепления законности, защите законных интересов личности и общества, а также борьба с преступностью.
Указанные обстоятельства негативно отражаются на имидже государственной власти, а также подрывает доверие общественности к руководству страны и сводит на нет усилия по укреплению законности и правопорядка.
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, напоминает, что бездействие и халатное отношение должностных лиц местных органов власти к обращениям граждан, сообщивших о преступлениях против личности, собственности и коррупционных проявлениях в органах государственной власти будет расцениваться как пособничество к преступникам, со всеми вытекающими выводами и последствиями.
Также ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что граждане, ставшие жертвами произвола со стороны криминальных элементов и др., в случае бездействия правоохранительных органов могут обращаться с соответствующим письменным заявлением или связаться по телефонам доверия ГКНБ КР: 0312 660475.
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