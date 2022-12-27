Восстановление Баткена отстает от графика. Депутат просит наказать подрядчика

Работы по восстановлению Баткенской области, пострадавшей в результате вторжения Таджикистана, отстают от графика.

Об этом на парламентском комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству признался директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нуртазин Джетыбаев.

На заседании депутаты заслушивают отчет о мерах по восстановлению некоторых населенных пунктов, пострадавших в результате вторжения Таджикистана в Баткенскую область. Нуртазин Джетыбаев отметил, что темпы и график восстановления не соблюдаются.

Подрядчиком строительных работ выступает компания «Аманат Курулуш Инвест». Со стороны Минфина фирме выделен 1 миллиард сомов.

«А почему тогда президент вчера ездил в Баткен и в ладоши все хлопали, все счастливые были? Хозяина этой компании надо было привлекать к ответственности. Я не говорю в тюрьму сажать, а привлекать к материальной ответственности. И допускать только те компании, которые могут обеспечить компенсации в случае недобросовестной работы. Действительно, взять огромный объект, сотни миллионов сомов и сидеть, субподрядчиков нанимать: хочу дам, хочу не дам денег. Невольно напрашивается мысль, что здесь коррупционная составляющая есть», — сказал депутат Исхак Масалиев.

Отметим, ранее депутаты сообщали, что жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного вторжения Таджикистана, не могут восстановить дома из-за посредников.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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