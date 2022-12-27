В МИД КР ответили на неоднозначное заявление депутата ЖК КР

В Министерстве иностранных дел (МИД) КР ответили на неоднозначное заявление депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова.

«Перед назначением на должность каждый сотрудник МИД КР и заграничного учреждения КР проходит специальную проверку в компетентных органах КР на предмет наличия судимости. Все сотрудники загранучреждений КР проходят соответствующую профессиональную подготовку в структурных подразделениях МИД КР», - заявили в МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нардеп не смог уточнить министерству информацию, в отношении какого сотрудника системы МИД КР у него имеются сведения о наличии судимости.

«В случае предоставления депутатом имеющейся у него информации министерство готово провести соответствующую проверку в установленном законодательством КР порядке»,- заверили в МИД КР.

Отметим, ранее на заседании комитета ЖК КР по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Шайлообек Атазов призвал президента Кыргызстана Садыра Жапарова провести кадровую чистку в МИД КР, ссылаясь на некомпетентность некоторых сотрудников.

Кабар