В МИД КР ответили на неоднозначное заявление депутата ЖК КР

В Министерстве иностранных дел (МИД) КР ответили на неоднозначное заявление депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова.
«Перед назначением на должность каждый сотрудник МИД КР и заграничного учреждения КР проходит специальную проверку в компетентных органах КР на предмет наличия судимости. Все сотрудники загранучреждений КР проходят соответствующую профессиональную подготовку в структурных подразделениях МИД КР», - заявили в МИД.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нардеп не смог уточнить министерству информацию, в отношении какого сотрудника системы МИД КР у него имеются сведения о наличии судимости.
«В случае предоставления депутатом имеющейся у него информации министерство готово провести соответствующую проверку в установленном законодательством КР порядке»,- заверили в МИД КР.
Отметим, ранее на заседании комитета ЖК КР по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Шайлообек Атазов призвал президента Кыргызстана Садыра Жапарова провести кадровую чистку в МИД КР, ссылаясь на некомпетентность некоторых сотрудников.
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