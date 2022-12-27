Эдиль Байсалов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ Султаном Раевым

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия и координации в сфере развития и продвижения культуры.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с генеральным секретарем международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия и координации в сфере развития и продвижения культуры.

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