ГКНБ: Депутат ЖК КР Э.Жамгырчиев выехал за пределы страны

Бишкек, "Саясат.kg". Возможно он незаконно пересек Государственную границу республики и в настоящее время находится на территории иностранного государства.



30 ноября текущего года на заседании ЖК КР депутатом парламента Ж.Акаевым была озвучена информации о якобы обнаружении аудио-видео записывающей аппаратуры в доме и в автомашине депутата Э.Жамгырчиева.

В этой связи ГКНБ КР была проведена соответствующая проверка по данному факту, в том числе допрошены депутат ЖК КР Ж. Акаев, помощник Э.Жамгырчиева и другие лица, которые могут обладать информацией по данному инциденту.

При этом, сам депутат ЖК КР Э. Жамгырчиев неоднократно вызывался в ГКНБ КР для дачи пояснений по существу проводимой проверки, однако по результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установить его местонахождение и подтвердить факт обнаружения специальной техники не представилось возможным.

Поступающие в ГКНБ КР данные дают основания полагать об отсутствии на территории КР депутата парламента Э.Жамгырчиева, который возможно незаконно пересек Государственную границу республики и в настоящее время находится на территории иностранного государства.

В этой связи, ГКНБ Кыргызской Республики просит сообщить лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении депутата ЖК КР Э.Жамгырчиева в дежурную часть ГКНБ КР по телефонам: (0312)660475, (0312)626504.

