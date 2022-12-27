ГКНБ: Депутат ЖК КР Э.Жамгырчиев выехал за пределы страны

Бишкек, "Саясат.kg". Возможно он незаконно пересек Государственную границу республики и в настоящее время находится на территории иностранного государства.
30 ноября текущего года на заседании ЖК КР депутатом парламента Ж.Акаевым была озвучена информации о якобы обнаружении аудио-видео записывающей аппаратуры в доме и в автомашине депутата Э.Жамгырчиева.
В этой связи ГКНБ КР была проведена соответствующая проверка по данному факту, в том числе допрошены депутат ЖК КР Ж. Акаев, помощник Э.Жамгырчиева и другие лица, которые могут обладать информацией по данному инциденту.
При этом, сам депутат ЖК КР Э. Жамгырчиев неоднократно вызывался в ГКНБ КР для дачи пояснений по существу проводимой проверки, однако по результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установить его местонахождение и подтвердить факт обнаружения специальной техники не представилось возможным.
Поступающие в ГКНБ КР данные дают основания полагать об отсутствии на территории КР депутата парламента Э.Жамгырчиева, который возможно незаконно пересек Государственную границу республики и в настоящее время находится на территории иностранного государства.
В этой связи, ГКНБ Кыргызской Республики просит сообщить лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении депутата ЖК КР Э.Жамгырчиева в дежурную часть ГКНБ КР по телефонам: (0312)660475, (0312)626504.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!