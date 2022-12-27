Минсельхоз работает над тем, чтобы цены на муку и хлеб резко не выросли с 1 января

Отметим, что если вопрос будет согласован, то резкого роста цен на муку и хлеб не будет.



Министерство сельского хозяйства согласовывает с госорганами Кыргызстана предложение о продлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для импортеров муки и зерна. Отметим, что если вопрос будет согласован, то резкого роста цен на муку и хлеб не будет.

По данным пресс-службы ведомства, соответствующий проект постановления разработан на ряд товаров первой необходимости, а не только на две названные выше позиции. До какого периода предлагается продлить действие нулевой ставки НДС, Минсельхоз не уточняет, поскольку это будет определено при согласовании с другими министерствами.

В ведомстве также отметили, что на 1 декабря 2022 года обеспеченность республики хлебопродуктами за счет собственного производства составляет почти 72%.

Ранее в Ассоциации мукомольных предприятий заявили, что с 1 января ожидается резкий рост цен на социально значимые товары, в том числе на муку и хлеб.



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