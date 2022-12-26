В Кыргызстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
По данным специалистов, на прошлой неделе (19-25 декабря) по республике зарегистрировано 32 756 случаев ОРВИ и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей (43 960 случаев) отмечается снижение заболеваемости на 17,2%. Из всех заболевших 64,3% составляют дети до 14 лет (21 071 случай).
Для профилактики респираторных инфекций, таких как ОРВИ, грипп, коронавирусная инфекция, напомнили специалисты, нужно соблюдать простые правила:
-соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
-соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим надлежащим удалением;
-своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми, с высокой температурой и другими симптомами гриппа;
-соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.).
"В период подъема заболеваемости нужно постараться не посещать массовые мероприятия, особенно в закрытых помещениях, места большого скопления людей. Использование одной маски не должно превышать шесть часов, повторное использование маски недопустимо. Необходимо чаще бывать на свежем воздухе", - рекомендовали медики.
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