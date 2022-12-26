Глава МВД признал: милиция Кочкорского района и бандиты стали друзьями

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков прокомментировал инцидент с милицией и членами ОПГ, который произошел в Кочкорском районе Нарынской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, начальник поселкового отделения милиции, начальник Кочкорского РОВД и все руководители Нарынского УВД закрывали глаза и скрывали происшествие даже при совершении преступления против народа.

«Местные сотрудники милиции связались с бандитами и стали друзьями, родственниками и знакомыми. На сегодня задержаны начальник Кочкорского районного отдела внутренних дел и его заместитель по оперативной работе. В отношении руководства поселкового отделения милиции, УВД Нарынской области и Главного управления уголовного розыска будут приняты конкретные меры», — сказал Улан Ниязбеков.

Он отметил, что во избежание служебной халатности, преступных проявлений и ущерба общей деятельности органов внутренних дел в ближайшее время будет проведена детальная проверка каждого отдела, управления внутренних дел и ротация кадров.

«В наших рядах не должны работать руководители и сотрудники, которые боятся бандитов, не могут защитить людей, подрывая авторитет милиции. В течение года неоднократно говорилось и давалось время на устранение недостатков, на предстоящей коллегии будет дана адресная оценка деятельности каждого отдела внутренних дел городов и районов», — подчеркнул глава МВД.

Министр отметил, что никто не избежит правосудия. Те, кто не справляется с работой, у кого низкий уровень организации, могут принять решение самостоятельно уйти с должности, написав рапорт до итоговой коллегии МВД.

«Примите предложение и знайте, оно применимо ко всем, от начальника поселкового отделения милиции до руководителей служб и главных управлений Министерства внутренних дел», — заключил Улан Ниязбеков.

Отметим, 24 декабря ГКНБ сообщил, что милиция Кочкора прикрывала членов ОПГ, вымогавших у хозяйки кафе откат. По факту задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ четыре члена ОПГ Камчы Асанбека (Камчи Кольбаева. — Прим. 24.kg). Один из них — «положенец» по прозвищу Хан отрицает связь с кримавторитетом.



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