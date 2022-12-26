В Кыргызстане запасы муки достигли критического объема

На сегодняшний день запасы зерна и муки у мукомольных предприятий Кыргызстана сократились и составляют критический объем.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке заявил президент Ассоциации мукомолов Рустам Жунушев.
По его словам, причиной дефицита явились как проблемы с транзитом зерна через Казахстан, так и дефицит зерновозов в России.
"Эти причины повлияли на значительное сокращение запасов муки и зерна на складах отечественных мукомолов. И если повторятся события, при которых соседние страны закрывают границы или вводят запрет на вывоз зерна и муки, то мы сможем обеспечить население Кыргызстана мукой всего на 25-30 дней", - сказал Жунушев.
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