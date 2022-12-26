В Кыргызстане от вируса папилломы привили 65 процентов девочек

В Кыргызстане от вируса папилломы человека (ВПЧ) привили 156,5 тысячи девочек-подростков, или 65 процентов от целевой группы.

Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По данным ведомства, самый высокий охват — в Ошской, Таласской и Нарынской областях (85, 84 и 79 процентов соответственно). Самый низкий охват — в Чуйской области (40 процентов) и в Бишкеке (42 процента).

Вакцинация против ВПЧ 11-14-летних девочек началась, согласно календарю профилактических прививок, с 14 ноября. Ее проводят в школах бесплатно.

В РЦИ напомнили, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в общеобразовательных организациях всех типов и форм собственности с 15 декабря введен карантин.

Всего планируется охватить не менее 90 процентов подростков целевой группы (около 228 тысяч человек). Вакцина вводится двукратно с интервалом шесть месяцев.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254361/