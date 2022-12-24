ГКНБ: В Кадамжайском районе Баткенской области установлены факты незаконной выдачи доверенности частной нотариальной конторой

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ КР по Баткенской области в ходе борьбы с коррупционными проявлениями в сфере государственных и муниципальных служб был выявлен факт незаконной выдачи и фальсификаций доверенностей со стороны частной нотариальной конторы Кадамжайского района Баткенской области, зарегистрированной на гражданина КР А.А.Э., где нотариальные действия осуществляла его супруга Т.Г.С., не имея лицензии и разрешительных документов.
По данному факту следственным отделом УГКНБ КР по Баткенской области было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.248 УК КР «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками».
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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