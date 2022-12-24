Проведена разъяснительно-профилактическая работа с отдельными жителями с.Шалта Сокулукского района Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". При этом с отдельными жителями села Шалта проведена соответствующая разъяснительно-профилактическая беседа...

Ранее жители с.Шалта через социальные сети обратились в адрес руководства ГКНБ КР о фактах незаконных сборов денежных средств со стороны так называемых «коренных жителей» у переселенцев из других регионов.

В результате проведенной ГКНБ КР проверки установлено, что действительно отдельные активисты указанного села под предлогом ремонта трансформатора пытались осуществить сбор денежных средств у прибывших на постоянное местожительство из других регионов жителей. При этом с отдельными жителями села Шалта проведена соответствующая разъяснительно-профилактическая беседа, по результатам которой они обязались в дальнейшем прекратить свои противоправные действия, также у них были получены письменные обязательства с видео фиксацией обращений о признании своих противоправных поступков.

ГКНБ КР напоминает о том, что согласно Конституции Кыргызской Республики каждый гражданин имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Кыргызской Республики. В случае получения информации об аналогичных противоправных действиях просим обращаться по телефону горячей линии ГКНБ КР 0312 660475.