Проведена разъяснительно-профилактическая работа с отдельными жителями с.Шалта  Сокулукского района Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". При этом с отдельными жителями села Шалта проведена соответствующая разъяснительно-профилактическая беседа...
Ранее жители с.Шалта через социальные сети обратились в адрес руководства ГКНБ КР о фактах незаконных сборов денежных средств со стороны так называемых «коренных жителей» у переселенцев из других регионов.
В результате проведенной ГКНБ КР проверки установлено, что действительно отдельные активисты указанного села под предлогом ремонта трансформатора пытались осуществить сбор денежных средств у прибывших на постоянное местожительство из других регионов жителей. При этом с отдельными жителями села Шалта проведена соответствующая разъяснительно-профилактическая беседа, по результатам которой они обязались в дальнейшем прекратить свои противоправные действия, также у них были получены письменные обязательства с видео фиксацией обращений о признании своих противоправных поступков.
ГКНБ КР напоминает о том, что согласно Конституции Кыргызской Республики каждый гражданин имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Кыргызской Республики. В случае получения информации об аналогичных противоправных действиях просим обращаться по телефону горячей линии ГКНБ КР 0312 660475.
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