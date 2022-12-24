ГКНБ КР: Участок, незаконно предоставленный в собственность пансионату «Акун», возвращен государству

Бишкек, "Саясат.kg". Стоимость участка оценена в 371 млн. сомов.

Управлением ГКНБ КР по Иссык-Кульской области в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела установлено, что в 2008 году Иссык-Кульским районным судом было вынесено неподсудное решение о предоставлении в частную собственность пансионату «Акун» земельного участка, площадью 17,65 га, расположенного на территории Иссык-Кульского района в с.Кара-Ой, вследствие чего уполномоченным органом регистрации был незаконно выдан государственный акт о праве частной собственности.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий было инициировано обжалование незаконно вынесенного судебного решения, по результатам чего земельный участок возвращен на баланс государства. Стоимость участка оценена в 371 млн. сомов.