ГКНБ: В национальном историческом музее КР прошло мероприятие, посвященное памяти героев, погибших в Баткенских событиях

Бишкек, "Саясат.kg". Он также подчеркнул, что руководство страны продолжит активную деятельность по обеспечению безопасности государства.

Сегодня, 23 декабря, в Национальном историческом музее Кыргызской Республики организована фотовыставка в целях увековечения памяти героев, погибших за родину в Баткенских событиях, и портреты героев, погибших в пограничном конфликте, были переданы в национальный исторический музей.

В мероприятии приняли участие Государственный секретарь КР Суюнбек Касмамбетов, заместитель Председателя Кабинета Министров – председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Алтынбек Максутов, депутаты Жогорку Кенеша и родственники павших героев.

Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев отметил, что мужество воинов, погибших в Баткенских событиях, никогда не будет забыт, и поблагодарил родителей героев. Он также подчеркнул, что руководство страны продолжит активную деятельность по обеспечению безопасности государства.

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