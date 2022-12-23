О чем думают в мэрии? Экоактивисты требуют отменить в Бишкеке салют в новогоднюю ночь

Экоактивисты из ОО «МувГрин» ежегодно делают обращения к мэрии Бишкека с требованием отказаться от новогоднего фейерверка, говорится в сообщении организации.

По ее данным, два предыдущих года на праздник фейерверка на площади не было. Отказаться от салютов и при этом сохранить праздничную атмосферу можно при помощи технологий. Как одна из альтернатив — световые и лазерные шоу с проекцией на здания.

Отмечается, что последние 2 года экоактивистам удавалось добиться отмены мэрией новогоднего салюта на площади, чтобы не ухудшить экологическую обстановку в Бишкеке. В прошлом 2021 году мэрия не закупила пиротехнику, перенаправив около 800 тыс. сомов на другие нужды — закуп подарков детям с инвалидностью из малоимущих семей. Также пресс-служба мэрии призывала горожан отказаться от запуска любительских фейерверков и петард.

По данным экоактивистов, после фейерверка всегда наблюдается плотная дымовая завеса и выпадение на город токсических осадков из-за сгорания пиротехнических изделий. Фейерверки способствуют производству углекислого и парникового газов, способствующих изменению климата. Кроме десятка тяжелых металлов в воздухе оказываются мелкие частицы PM2,5 и окислители. Их вдыхание приводит к снижению иммунитета и респираторным заболеваниям.

Кроме того, шумовое загрязнение негативно влияет на городскую фауну и психологическое состояние горожан. Люди испытывают стресс, усталость и сталкиваются с бессонницей. Стресс испытывают и собаководы, и их питомцы — из-за испуга, вызванного громкими звуками, животные могут убегать от своих хозяев.

В Германии до 2019 года выбрасывалось около 4 тыс. тонн загрязнителей в ночь на 1-ое января, что составляет 15% всех автомобильных выбросов за год. Брюссель, Париж, Прага, Берлин — во многих городах любительские и даже профессиональные фейерверки на Новый год запрещены, так как пик смога приходится на ночь 1-го января. Согласно данным МувГрин, в Бишкеке в новогоднюю ночь ПДК PM2,5 превышалась в 5-6 раз в 2018-2020 гг.

По их мнению, в связи с высоким уровнем загрязнения воздуха в городах Кыргызстана Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора необходимо также ввести запрет и штрафы на любительские салюты и другую пиротехнику.

Отметим, по этому вопросу редакция "Кабар" обратилась в мэрию Бишкека. Однако в ведомстве пока комментариев не дают.

Кабар