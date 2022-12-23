В КР приостановили продажу препарата Док-1 Макс, предположительно, вызвавшего смертность среди детей в РУз

В Кыргызстане приостановили продажу индийского препарата Док-1 Макс, сообщили агентству в пресс-службе Минздрава.

Напомним, данный препарат, предположительно, вызвал массовую смертность среди детей в Узбекистане. Об этом сегодня написали узбекские СМИ. Агентство "Кабар" обратилось за комментарием в Минздрав КР.

В ответ относительно данной ситуации в Департаменте лекарственных средств и медицинских изделий пояснили, что, учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение временно приостановить продажу с 23 декабря 2022 года на территории Кыргызской Республики. Также образцы отправлены в Центральную контрольно-аналитическую лабораторию (ЦКАЛ) для лабораторного анализа.

В ведомстве также отметили, что Док-1 Макс выпускается в виде таблеток и сиропа, зарегистрирован на территории Кыргызской Республики в 2018 году, последний ввоз был в 2021 году, в 2022 году ввоза в страну не было.

ДЛСиМИ еще раз напоминает, что каждый может сообщить о подозреваемых побочных эффектах в Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР.

Вы можете отправить сообщение несколькими способами:



Также в Департаменте сообщили, что спонтанных сообщений о нежелательной реакции на Док-1 Макс не поступало.

Справочно: лекарственный препарат Док-1 Макс индийской компании Marion Biotech Pvt является комбинированным препаратом и содержит следующие активные вещества: парацетамол, гвайфеназин, фенилэфрин, показан в качестве симптоматического лечения ОРВИ и гриппа, сопровождающихся лихорадкой, головной болью, болью в горле, продуктивным кашлем.



Кабар