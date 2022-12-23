В Бишкеке почтили память воинов, погибших в результате пограничного конфликта в Баткене  

Сегодня, 23 декабря, в Национальном историческом музее КР прошло мероприятие, посвященное памяти героев, погибших за родину в Баткенских событиях.
В мероприятии приняли участие государственный секретарь КР Суюнбек Касмамбетов, заместитель председателя кабинета министров - глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, депутаты Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, Камила Талиева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политки Алтынбек Максутов и родители погибших воинов.
Суюнбек Касмамбетов отметил, что подвиги героев-мучеников должны всегда оставаться в памяти: они должны быть включены в школьные программы и отражены в документальных фильмах. Он добавил, что в настоящее время началась работа по созданию сериала.
Как отметил Камчыбек Ташиев, мужество воинов, погибших в Баткенских событиях, никогда не будет забыт, и поблагодарил родителей героев. Он также подчеркнул, что руководство страны продолжит активную деятельность по обеспечению безопасности государства.
По окончании мероприятия портреты солдат, погибших в пограничном конфликте, были переданы в национальный исторический музей.
Напомним, 14-17 сентября Таджикистан проявил вооруженную агрессию, атаковав кыргызские пограничные заставы и населенные пункты Баткенской области и Чон-Алайского района Ошской области с целью захвата территории Кыргызстана.
В результате вероломного спланированного военного вторжения вооруженных сил Таджикистана, по данным Минздрава КР, погибли 63 человека, включая военнослужащих и мирных жителей, в том числе детей; ранения получили — 198. Также разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные и социальные объекты, а также объекты жизнеобеспечения.
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