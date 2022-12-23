Торага Жогорку Кенеша ознакомился с деятельностью Нацстаткома 

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил Национальный статистический комитет и ознакомился с деятельностью учреждения.
Сначала руководитель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов подробно рассказал о проводимой работе, отметив, что ежемесячно издается буклет, отражающий социально-экономическое положение КР.
На встрече с коллективом комитета Нурланбек Шакиев подчеркнул, что статистические данные необходимы для определения пути развития страны, учета имеющихся проблем и достижений.
«Поэтому бесперебойная и слаженная как часы работа сотрудников учреждения очень важна для нашей страны. Необходимо уделить должное внимание специалистам, выполняющим столь сложную и ответственную задачу по обеспечению достоверной и своевременной статистической информации. Несмотря на тяжелую работу в учреждении, зарплаты сотрудников невысокие. И как следствие отмечается низкая вовлеченность молодых кадров в этот сектор», - сказал он.
В связи с этим Шакиев отметил, что он прибыл в Нацстатком, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и пообщаться с работниками комитета. «Мы учтем все озвученные предложения и поднимем их в Жогорку Кенеше с целью оказания содействия в решении проблем в рамках своих полномочий», - отметил торага.
Вместе с тем Шакиев отметил, что люди, интересующиеся Кыргызстаном, не только в стране, но и в мире, в первую очередь посещают сайт Нацстаткома. «В эпоху глобализации информация является самым ценным ресурсом. Поэтому необходимо продвигать работу Нацстаткома, являющегося источником ценных сведений о Кыргызстане. Необходимо срочно отремонтировать здание и улучшить условия, созданные для сотрудников», - добавил он.
Кроме того, торага поблагодарил коллектив Национального статистического комитета за успешное проведение кампании по переписи населения и учету жилищного фонда в КР. После встречи он посетил библиотеку и рабочие кабинеты учреждения.
Также в мероприятии приняли участие заместитель торага Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев, депутаты Талайбек Масабиров, Данияр Толонов.
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