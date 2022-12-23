Новый мэр Оша опроверг слухи о знакомстве с вором в законе Камчы Кольбаевым

Новый мэр Оша Бакытбек Жетигенов опроверг информацию о знакомстве с вором в законе Камчы Кольбаевым.

Об этом он сказал в интервью редакции T-Media.

По словам мэра, информация о его знакомстве с Кольбаевым появилась после выборов в 2014 году.

"Я не знаком с Камчы Кольбаевым. Не знаю, откуда появилась информация о моей связи с ним. Во время выборов в 2014 году получилась такая политическая игра. А с Алмазом Бокушевым я учился в спортивном интернате. Там получили образование такие политические деятели, как Темир Сариев, Мелис Турганбаев и Таалайбек Масабиров. Мы окончили в 90-х годах. В то время мы увлекались спортом. Мы тогда работали на валюте, золоте, другими делами заняты были. Из-за этого все говорят, что спортсмены - все члены ОПГ. В целом я не такой человек, который замешан в преступлениях. С Алмазом Бокушевым мы встречаемся на разных мероприятиях и общаемся", - рассказал Жетигенов.



Кроме того, мэр Оша прокомментировал уголовные дела против него.

"По этим делам были недопонимания. Я уроженец Чуйской области. Ко мне пришла чуйская молодежь и сказала: "Байке, молодежь решила работать вместе. Давайте работать все вместе". Я согласился, но предупредил, чтобы не очерняли и не хвалили любую власть. Также я сказал, что с любой властью можно работать. А некоторые политики перевернули и заявили, что я собрал молодежь Чуйской области и у меня есть плохие мысли. Донесли неправильную информацию. Сейчас власть все поняла. Возбужденные уголовные дела закрыты", - сказал он.





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