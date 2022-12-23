"Дело на личном контроле у руководства". В МВД отреагировали на изнасилование девочки

Она также писала, что "дело все-таки было зарегистрировано в УВД Первомайского района и далее закрыто".

По факту изнасилования несовершеннолетней девочки, о котором пишут СМИ и пользователи в соцсетях, проводится расследование, которое находится на личном контроле у руководства Министерства внутренних дел и ГУВД Бишкека. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба МВД КР.

"Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Первомайского района Бишкека, назначили соответствующие экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ст. 154 "Изнасилование несовершеннолетней" УК КР. По результатам следственных мероприятий будет дана соответствующая юридическая оценка действиям подозреваемых лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, 22 декабря глава фонда Oasis Мээрим Осмоналиева на своей странице в Facebook рассказала, что в организацию обратилась мать несовершеннолетней девочки (15 лет), которая была завербована обманным путем в вебкам-бизнес, в коммерческую секс-индустрию. Она также писала, что "дело все-таки было зарегистрировано в УВД Первомайского района и далее закрыто". Однако после жалобы правозащитников дело пообещали возобновить, а за его ходом будут следить Генеральная прокуратура и министр внутренних дел Улан Ниязбеков.



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