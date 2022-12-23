Проблем с продовольствием в Кыргызстане не будет, заверил глава Минсельхоза

Глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков заверил, что проблем с продовольствием в Кыргызстане не будет.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке.
«Могу с уверенностью заверить, что по основным продуктам на рынке Кыргызстана проблем не будет. Что касается ценовой доступности, она больше зависит от ситуации на соседних рынках», — сказал министр.
Он отметил, что несмотря на сокращение импортных поставок в этом году, соблюсти баланс удалось за счет увеличения объемов внутреннего производства.
«Поставки продовольственной пшеницы и муки в этом году сокращены. По итогам 11 месяцев прошлого года мы импортировали 83 тысячи тонн пшеницы. В этом году показатель меньше — 10 тысяч тонн. Пока мы импортируем из России качественное, но более дешевое зерно, но не в тех объемах, которые были в прошлом году, потому что в этом году у нас есть свой объем продовольственной пшеницы», — рассказал Аскарбек Джаныбеков.
Схожая ситуация, по его словам, сложилась с растительным маслом. В прошлом году обеспеченность составляла 12 процентов, а в этом увеличилась до 20. Остальной объем закупается у Казахстана, России и других стран.
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