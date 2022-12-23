В Токмаке 80-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании двух девочек

В Токмаке 80-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании двух соседских девочек 12 и 13 лет.

Одна из них забеременела. Об этом 24.kg сообщила мать подвергшихся насилию детей.

«О случившемся я узнала совершенно случайно. Заметила, что у старшей дочери стал сильно увеличиваться живот. До этого он был незаметен. 19 декабря повела ее в больницу на осмотр. Там выяснилось, что она на 32-й неделе беременности. Врачи тут же вызвали милицию. Для меня все это стало шоком.

Дочь поначалу молчала, после призналась, что ее изнасиловал 80-летний сосед. Первый раз это случилось в мае. Он заманил ее в коровник под предлогом помощи.

В сентябре в том же самом коровнике он изнасиловал младшую дочь, заманив ее под тем же предлогом, когда она возвращалась со школы. Девочки подвергались насилию регулярно на протяжении всего этого времени. Они боялись рассказать мне о происходящем, потому что насильник угрожал расправой. Сосед приходил и просил меня отпустить их к нему — помочь. Я всегда соглашалась, даже мысли не было, что пожилой человек способен на такое», — сказала женщина.

По словам матери, несмотря на показания пострадавших детей и два написанных заявления, сотрудники милиции не спешат арестовывать подозреваемого. Он по сей день находится на свободе. В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что по факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

«Назначены судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-психолого-психиатрические экспертизы, заключения которых еще не готовы. Допрошены все фигуранты и участники уголовного дела. Следствие продолжается», — проинформировали редакцию.

В милиции отметили, что расследование находится на особом контроле у руководства Министерства внутренних дел и областного ГУВД.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/254253/